02.01.2021 (00:30)

Артиллеристы ЮВО 58-й армии ЮВО в 2020-м году получили около 20 современных орудий

В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в 2020 году получили современное вооружение и технику.

Всего в воинские части поступило около 20 единиц современной военной техники, в том числе 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», 203-мм самоходные артиллерийские пушки «Малка», комплекс средств управления огнем СБР-5М «Фара», топопривязчик на шасси автомобиля повышенной проходимости УРАЛ, машины командира батареи.

Новое вооружение и технику артиллеристы освоят в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии зимнего периода обучения в 2021 году.

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