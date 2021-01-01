01.01.2021 (19:50)

В Хакасии и Тыве подведены итоги конкурса новогодних рисунков среди детей спортивных школ самарского филиала ЦСКА

Юные спортсмены спортшколы г. Кызыл (Республика Тыва) и спортшколы г. Абакан самарского филиала ЦСКА приняли участие в конкурсе новогодних рисунков. Творческое состязание стартовало в филиале в середине декабря в трех возрастных группах.

По условиям конкурса в своих творческих работах ребятам нужно было связать воедино тему Нового года и Центрального спортивного клуба Армии. Армейцы справились с заданием на «отлично»!

Свои работы на суд жюри предоставили 73 воспитанника спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная, г. Абакан) ЦСКА/Самара. Ребята постарались на славу и сумели выполнить условия конкурса – воплотить в работах новогоднюю атмосферу и свое отношение к любимому клубу ЦСКА. Жюри высоко оценило творческий подход юных армейских спортсменов и определили 6 призовых мест. Победители конкурса: Алексей Космынин (вольная борьба), Кирилл Мамаев (дзюдо), Арина Миллер (волейбол), Анастасия Михайлова (кикбоксинг), Матвей Чебодаев (кикбоксинг), Богдан Сарачинский (вольная борьба).

Аналогичное награждение прошло в спортивной школе филиала (олимпийского резерва, комплексная, г. Кызыл). Жюри высоко оценило художественный талант ребят и объявило победителей: дзюдоист Начын Кужугет, гимнастка Даяна Монгуш и юный борец Самбажык Ондар.

Лучшие работы и их создатели были отмечены дипломами и сладкими подарками, а благодарность и поздравления с Новым годом получили без исключения все!

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