01.01.2021 (19:32)

Технополис «Эра» устроил новогоднее шоу дронов для жителей Анапы

Необычное новогоднее поздравление для жителей и гостей города-курорта Анапы подготовлено Военным инновационным технополисом «ЭРА». В новогоднее небо Черноморского побережья одновременно взмыли 4 десятка дронов и объединились в различные композиции.

Операторами 4 научной роты совместно с компанией «Геоскан» в лаборатории «Робототехника» было разработано шоу дронов для поздравления жителей и гостей города-курорта Анапа с Новым 2021 годом!

На базе платформы «Houdini» операторы разработали собственную программу шоу и интегрировали её в более чем 4 десятка дронов, подняв их в небо на побережье Чёрного моря.

Как отмечает заместитель начальника Технополиса по военно-политической работе полковник Александр Мельник: «В Технополисе проходят службу двести операторов в пяти научных ротах, а буквально через две недели количество научных рот увеличится до восьми».

Ребята здесь служат удивительные. У них даже в качестве символа Нового Года не простая сосна или ель, а самая настоящая разработанная в стенах Технополиса инновационная елка.

Технополис «ЭРА» создан в Анапе в 2018 году и за сравнительно небольшой срок смог стать поистине современным центром военной науки и градообразующей организацией города.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице