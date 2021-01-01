01.01.2021 (17:42)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО поздравил военнослужащих и гражданский персонал с Новым годом и Рождеством

Командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил военнослужащих, членов их семей, ветеранов танковых войск с Новым 2021 годом и Рождеством.

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год – это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека, который традиционно связан с планами на будущее, верой в успех и исполнение задуманного, надеждами на новые победы и свершения. Уходящий год был насыщен значимыми событиями. Благодаря вашему усердию, старанию и профессионализму танковая армия выполнила все поставленные задачи.

Уверен, что личный состав армии всегда будет успешно выполнять задачи по укреплению оборонного потенциала России, повышению авторитета Великой державы, хранить верность присяге и традициям.

С теплотой и признательностью обращаюсь к ветеранам. Вы всегда являетесь образцом мужества, стойкости и силы духа, примером верности Военной присяге и служения Отечеству, воплощая в себя лучшие качества русского воинства. В столь не простой уходящий год мы старались помочь нашем ветеранам, находящимся на самоизоляции продуктовыми набора, предоставление медицинских препаратов первой необходимости на всей территории дислокации танкового объединения.

Особые слова благодарности тем, кто встречает эти праздники вдали от родного дома, выполняя свой воинский долг на боевом посту. Самые теплые пожелания вашим семьям за поддержку и опору, любовь и терпение, которые так необходимы в нашей профессии.

Пусть Новый год оправдает все ваши надежды и позволит воплотить все самые заветные мечты, будет мирным и благодатным, а Рождество Христово подарит душевное спокойствие и праздничное настроение!.

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