01.01.2021 (16:10)

Более 5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО обеспечивали в новогоднюю ночь боеготовность в нарядах и караулах

Более 5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в новогоднюю ночь обеспечивали боеготовность в нарядах и караулах.

Для военнослужащих по призыву, которые не несли боевое дежурство, были организованы праздничные столы в подразделениях. В казармах накануне праздника были установлены елки в соответствии с правилами пожарной безопасности. В подразделениях транслировались фильмы и новогодние развлекательные программы.

В течение всех новогодних праздников военнослужащих ждут спортивные и культурные мероприятия. Клубы в соединениях и воинских частях будут работать ежедневно. Все мероприятия будут проходить с соблюдение всех противоэпидемиологических мер.

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