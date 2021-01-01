01.01.2021 (14:41)

Новый год на боевых постах в суточном наряде и карауле встретили более 3500 военнослужащих Воздушно-десантных войск

Новогоднюю ночь на боевом дежурстве при несении караульной и гарнизонной служб, а также в суточном наряде встретили более 3500 военнослужащих соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

Накануне, по уже сложившейся традиции, заступление в суточные наряды и караулы началось с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных смен. Командиры соединений и воинских частей поздравили своих подчинённых.

Личному составу, назначенному для несения службы в караулах, несущим боевое дежурство на пунктах управления соединений и воинских частей, дежурным сменам в подразделениях и парковых зонах вручили сладкие подарки.

Заранее все служебные помещения были украшены новогодними гирляндами, в караульных помещениях появились новогодние елки.

После инструктажа по непрерывному несению внутренней, гарнизонной и караульной служб, личный состав воинских частей приступил к выполнению своих обязанностей.



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