01.01.2021 (14:36)

Около 300 гарнизонных патрулей совместно с патрулями военной полиции обеспечат порядок в новогодние праздники на территории 6 субъектов РФ

В период празднования новогодних праздников около 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции общевойсковой армии Западного военного округа будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны на территории Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областей и города Коломна Московской области.

Основная цель работы патрулей – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках, прилегающих территориях и районах.

Свыше 500 групп усиления будут находиться в готовности выдвинуться на объекты обеспечения повышенного уровня безопасности, все крупные железнодорожные и автостанции, аэропорты в зоне ответственности армии для организации контртеррористической деятельности совместно с сотрудниками правоохранительных органов МВД и Росгвардии.

Кроме того, представители военной автоинспекции гарнизонов, в который дислоцируются части общевойсковой армии ЗВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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