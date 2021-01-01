01.01.2021 (14:02)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сирот русской общины города Нурек

В городе Нурек прошла новогодняя акция по инициативе личного состава отдельного оптико-электронного узла Главного центра разведки космической обстановки, в которой военнослужащие, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравили детей сирот русской общины с Новым годом.

Дети не только получали конфеты и ценные подарки, но и сами рассказывали стихи, а кто-то даже подготовил целые выступления.

Также, командиром части был организован новогодний утренник для детей сирот, детей военнослужащих и гражданского персонала, в котором приняло участие около 150 человек. Подобные мероприятия проводятся ежегодно.

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