01.01.2021 (13:09)

Российские военнослужащие в Таджикистане встретили Новый 2021-й год

Более 3,5 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, встретили Новый 2021 год.

В новогоднюю ночь командир военной базы полковник Сергей Горячев вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой встретились с военнослужащими, находящимися на боевом дежурстве и в суточных нарядах. Он поздравил военнослужащих и членов их семей с наступившим 2021 годом, поблагодарил личный состав за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Сергей Горячев отметил, что «2021 год для военнослужащих будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, тактическими, специальными учениями, конкурсами и состязаниями». Он настроил личный состав на решение поставленных задач и пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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