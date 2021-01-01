01.01.2021 (13:07)

Военные повара ЦВО приготовили около 500 различных национальных блюд в Новый год

Военные повара Центрального военного округа приготовили около 500 национальных блюд для новогоднего стола военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Для всех военнослужащих приготовили традиционный салат "Оливье", сельдь "под шубой", а также другие традиционные блюда русской кухни, в том числе пельмени по-сибирски. В целом, в праздничные дни повсеместно вводится специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. В него будут включены яблоки, апельсины, мандарины, бананы, печенье и конфеты.

Также для российских военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии, предусмотрено включение в меню национальной выпечки: киргизских жареных сдоб – борсоков и таджикских булочек панч и лепешек кулча.

Праздничное меню в новогодние праздники будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации.

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