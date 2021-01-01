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01.01.2021 (13:04)

В Новый 2021 год Северный флот вступил в статусе военного округа

В Новый 2021 год Северный флот входит  в статусе военного округа. Как отметил командующий флотом  Герой России адмирал Александр Моисеев, «статус военного округа юридически закреплен за Северным флотом Указом Президента Российской Федерации».

В соответствии с данным документом с 1 января 2021 года устанавливается военно-административное деление Российской Федерации. Северный флот, как основная военно-административная единица, осуществляет подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах её субъектов - Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что «границы ответственности флота распространяются далеко за пределы данных территорий,  и включают в себя острова и моря Северного Ледовитого океана, а также большую часть Атлантики». Он отметил, что «Северный флот сегодня обладает всем необходимым для успешного выполнения задач по обеспечению военной безопасности государства в своей зоне ответственности».

По словам адмирала Александра Моисеева, «в 2020 году Северный флот  подтвердил готовность надежно обеспечивать безопасность Северных рубежей России, быть гарантом стабильности в Арктическом регионе, воины-североморцы  делали всё, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших Вооруженных сил оставался нерушимым».

При подведении итогов деятельности объединенного стратегического командования Северного флота  в 2020 году неоднократно отмечалось, что география походов кораблей, судов, полётов авиации Северного флота  в прошлом году охватывала моря всех четырех океанов. Морские пехотинцы и мотострелки вели подготовку в суровых условиях Севера,   на побережье и островах от  архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки, а воины ПВО обеспечили надежную защиту воздушных границ на арктическом направлении.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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