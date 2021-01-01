Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2021 (12:05)

В Сухопутных войсках спланировано проведение 9 совместных международных учений в 2021 году

В рамках международного военного сотрудничества в 2021 году спланировано проведение 9 совместных учений с подразделениями Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств.

За пределами Российской Федерации в Монголии спланировано российско-монгольское военное учение «Селенга-2021».

В Российской Федерации на полигонах трех военных округов спланировано проведение 6 двусторонних учений: российско-алжирское военное учение, российско-индийское военное учение «Индра-2021», российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», российско-лаосское военное учение «Ларос-2021», российско-вьетнамское военное учение танковых подразделений и российско-ланкийское военное антитеррористическое учение.

Также на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021» и совместное учение с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2021».

В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Интенсивность подготовки в Сухопутных войсках по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%
Личный состав МВОКУ провел акцию «Вежливые люди – добрые сердца»
Танкисты ВВО начнут новый год курсом экстремального вождения на танках Т-72Б3
В Амурском объединении ВВО в преддверии новогодних праздников прошли комплексные тренировки по антитеррору

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false