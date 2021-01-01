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01.01.2021 (13:00)

Острогожский учебный центр выпустил около 9 тысяч младших специалистов в войска военных округов в 2020 году

Острогожский учебный центр автобронетанковой техники дислоцированный в Воронежской области выпустил около 9 тысяч младших специалистов для дальнейшего прохождения службы в войсках военных округов в 2020 году.

Обучение военнослужащих проходило по 14 различным специальностям для механиков-водителей, которые после завершения программы обучения становятся специалистами танков, боевых машин пехоты, бронированных ремонтно-эвакуационных машин, бронетранспортеров, а также различных модификаций колесной техники семейства КамАЗ, УРАЛ, УАЗ, МАЗ и БАЗ с колесными базами от 4х4 до 8х8.

Тренировки младших специалистов проводились на современных мультимедийных тренажерных комплексах, при помощи которых военнослужащие отрабатывали все штатные и нештатные учебно-боевые задачи в различных условиях. Кабины тренажеров полностью имитировали рабочие места механиков-водителей.

          По завершению обучения подготовленным специалистам присваивается звание «младший сержант» и вручается свидетельство о получение категории механика-водителя для дальнейшей службы в рядах Вооруженных сил. Свыше 70% военнослужащих продолжают свою службу в Западном военном округе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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