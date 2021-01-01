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01.01.2021 (12:01)

Видеооткрытками и праздничным салютом поздравили друг друга военнослужащие ЗВО в Ленинградской области

В ходе проведения мероприятий по празднованию наступления нового года,  военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, подготовили специальные поздравительные видеооткрытки и устроили праздничный салют, адресованные солдатам и офицерам, проходящим службу в других соединениях и воинских частях объединения.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву, а также командиры воинских частей  поблагодарили личный состав за проделанную в минувшем году плодотворную работу, произнесли слова благодарности наиболее отличившимся военнослужащим, прочли военно-патриотические стихотворения и исполнили традиционные новогодние песни.

 Кроме того, видеопоздравления были продемонстрированы ветеранам, проживающим в местах дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи.

Общевойсковая армия была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения  вошли соединения и воинские части Ленинградского военного округа, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые и Келецко-Берлинская артиллерийская, Неманская ракетная бригады. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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