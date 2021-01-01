01.01.2021 (10:19)

Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах поздравили с Новым годом.

Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.

Всем военнослужащим, находящимся на службе в новогоднюю ночь вручили торты и пироги.

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