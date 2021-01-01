Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2021 (10:19)

Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах поздравили с Новым годом.

Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.

Всем военнослужащим, находящимся на службе в новогоднюю ночь вручили торты и пироги.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошла тренировка узлов связи
Продовольственная служба Балтийского флота разработала праздничное меню для военнослужащих
Около 1700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут находиться на боевом посту в новогоднюю ночь
Ленинградскую армию ВВС и ПВО пополнили более 3000 призывников

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false