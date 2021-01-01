01.01.2021 (10:19)
Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом
Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах поздравили с Новым годом.
Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.
Всем военнослужащим, находящимся на службе в новогоднюю ночь вручили торты и пироги.
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