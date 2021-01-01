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01.01.2021 (09:17)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошла тренировка узлов связи

В центре управления Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась первая в учебном году тренировка по связи.

Основная задача тренировки – проверка уровня подготовленности молодых специалистов связи к решению задач по организации устойчивой защищённой связи между пунктами управления и абонентами с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Одной из наиболее актуальных задач стало обеспечение пунктов управления видеоконференцсвязью. Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали мобильную спутниковую станцию Р-448м «Аурига».

Подобные тренировки повышают уровень профессионального мастерства военных связистов, позволяя на практике отработать большое количество задач и нештатных ситуаций, встречающихся в повседневной деятельности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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