01.01.2021 (07:45)

Мобильные врачебно-сестринские бригады ВВО по борьбе с COVID-19 продолжают работать с пациентами в новогодние праздники

По приказу командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майора Валерия Солодчук, в Улан-Удэнском гарнизоне в ноябре прошлого года были созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе и профилактики вирусной инфекции.

Военные медики совершают обходы по адресам гражданского персонала МО РФ, военнослужащих в запасе больных короновирусом для контроля общего состояния здоровья больных, оказания медицинской помощи, осуществления вторичного забора биологического материала на ПУР диагностику.

Такой способ работы врачебно-сестринских бригад стал необходим для того чтобы исключить поездки больных в медицинские учреждения и тем самым минимизировать контакты с людьми при следовании в общественном транспорте и других общественных местах.

В ходе упорной работе медицинских бригад, на сегодняшний день количество вылечившихся от COVID-19, втрое больше количества больных. Благодаря положительной динамике борьбы с коронавирусом, мобильные врачебно-сестринские бригады на текущей неделе планируется сократить в два раза.

Стоит отметить, что врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

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