31.12.2020 (20:45)

Новогодние выпуски газет в период Великой отечественной войны

Новый год объединял всех граждан Советского Союза, во все времена. Так же было и во время Великой Отечественной войны. Каждый на своем месте останавливался и мысленно возвращался в мирное время, к семье, родным, друзьям. Праздник отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

Основным источником ежедневных новостей в то время были печатные СМИ, прежде всего газеты. К июню 1941 года в СССР издавалось порядка 9 тыс. газет и около 1800 журналов — каждый день из типографий выходило более 38 млн. экземпляров различных печатных изданий, от толстых литературных альманахов и центральных газет до районных и фабричных листков.

На их страницах в первую очередь печатались сводки Совинформбюро, партийно-правовые документы, указы Президиума Верховного Совета о награждениях и, самое главное, очерки о положении на фронтах. Новогодние выпуски, помимо сводок и поздравлений, содержали в себе краткий итог уходящего года.

Так, газета «Правда» 1 января 1942 года поздравляет жителей страны с оптимизмом и верой в скорейшую победу: «Новый 1942 год люди встречают с лютой ненавистью к врагу, с непоколебимой верой в торжество нашего правого дела, со стальной решимостью довести до победного конца нашу священную борьбу за жизнь, за честь и свободу великого нашего отечества. Новый год начинается при хороших перспективах. Он должен стать – и он действительно станет – годом полного разгрома гитлеровской Германии».

Новогодние выпуски 1943 года начинаются с подведения итогов 6-недельного наступления Красной армии под Сталинградом. Чувствуется настроения тех лет – если в 1942 году жители страны встречали Новый год с оптимизмом и надеждой, то 1943 год с уверенностью в Победе. Да, 1942 год был самым тяжелым годом войны, но к середине сентября 1942 года немецко-фашистские войска остановлены под Сталинградом. О чем и писали все издания.

Новый 1944 год во всех газетах прозван преемником ушедшего в прошлое 1943 года, сделавшего все, чтобы 1944 стал решающим годом войны. Ни у кого не вызывал сомнений, что 1945 год станет историческим. Все ждали победного завершения войны.

Газеты в новогоднем выпуске 1945 года больше внимания уделяли восстановительным работам внутри страны. В этот Новый год подводили итоги не только прошлого года, но и всей войны. Вспоминали о взятии Берлина в 1760 году. «Родина и Сталин указывают нам цель в Великой Отечественной войне: водрузить над Берлином знамя победы». (газета «Правда» 1 января 1945 г.). Ровно через 4 месяца красное знамя было водружено над рейхстагом…

Новый год – праздник итогов, надежд, воспоминаний. Мы продолжаем эту традицию.



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