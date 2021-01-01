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01.01.2021 (05:00)

Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе поздравило специалистов медицинского отряда специального назначения (МОСН) с Новым годом

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Начальник медицинской службы российского миротворческого контингента подполковник медицинской службы Олег Багаев отметил большой вклад медицинских специалистов в укрепление здоровья российских военнослужащих и гражданского населения Нагорного Карабаха и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

От имени командования миротворческого контингента Российской Федерации Олег Багаев вручил новогодние подарки врачам, медсёстрам и медицинскому персоналу полевого госпиталя.

Всего российскими военными медиками оказана помощь 1 044 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 131 ребенку.

В состав медицинских бригад МОСН входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных районах и селах.

В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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