31.12.2020 (17:29)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили многодетные семьи военнослужащих гвардейского десантного-штурмового соединения ВДВ из Новороссийска

В канун празднования Нового года гвардейцы-десантники из Новороссийского десантно-штурмового горного соединения присоединились к акции по поздравлению многодетных семей военнослужащих.

Перед главным зимним праздником Дед Мороз и Снегурочка посетили семью гвардии рядового Ивана и его жену Олесю Никитиных, которых от лица всего коллектива и командования гвардейского соединения ВДВ поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Гвардии рядовой Иван Никитин с 2014 года проходит службу по контракту на должности водителя батареи управления артиллерийского подразделения. Является примерным семьянином. Иван и Олеся воспитывают восьмерых детей. Семерых детей они усыновили из детского дома и взяли их под свою родительскую опеку.

В преддверии новогодних праздников командование Новороссийского десатно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск подготовило более 150 новогодних подарков, которые также будут доставлены Дедом Морозом и Снегурочкой в остальные многодетные семьи военнослужащих.



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