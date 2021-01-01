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01.01.2021 (03:06)

Новые формы и способы тактических действий войск внедряются в Приморском общевойсковом объединении ВВО

Командованием Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) совершенствуется система боевой подготовки. Она увеличивает результативность учений в прошедшем и текущем учебных годах.

В 2020-м году в Краснознаменной общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, проведено порядка 3000 мероприятий боевой подготовки, из них свыше 630 тактических учений и боевых стрельб. Это на 5 процентов больше, чем в 2019-м году.

Основные усилия были сосредоточены на повышении знания личным составом материальной части оружия и совершенствовании практических навыков при ведении огня из штатного вооружения. Также на занятиях по вождению военнослужащие совершенствовали навыки и умения в преодолении естественных и искусственных препятствий. В общей сложности каждый механик-водитель объединения преодолел расстояние от 260 до 360 км.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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