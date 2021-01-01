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01.01.2021 (04:05)

Командующий Амурским объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом

Командующий общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, генерал-майор Александр Санчик поздравил подчиненный личный состав, гражданский персонал и семьи военнослужащих с наступившим Новым годом.

Командующий объединением отметил, что за год значительно увеличилось количество военнослужащих проходящих службу по контракту, выросла напряженность боевой учебы, а также полевая выучка рядового, сержантского состава и офицеров. По результатам года многие отличившиеся представлены к государственным и ведомственным наградам.

«Наступающий год несет новые испытания и достижения. Впереди объединение ждет участие в ряде крупных учений, освоение поступающих новых образцов техники, повышение мастерства и воинской дисциплины. Дружба, единство народов и поколений помогли победить советскому народу в Великой Отечественной войне. Мы будем чтить этот подвиг и равняться на воинов-победителей!» - сказал генерал-майор Александр Санчик

Так же он пожелал военнослужащим, их родным и близким крепкого здоровья, личного и семейного счастья, благополучия, успехов в боевой подготовке, высокой воинской дисциплины и мирного неба над головой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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