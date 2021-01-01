01.01.2021 (06:04)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили программу прыжков с парашютом

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) завершили программу воздушно-десантной подготовки (ВДП) за 2020 учебный год.

В рамках годового курса ВДП военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений флотилии совершили более 2 тыс. прыжков с парашютом на различные площадки приземления. По итогам 2020 года выполнение программы ВДП в процентном соотношении превысило показатели предыдущего года.

Каждый морской пехотинец в 2020 г. выполнил не менее 20 прыжков с парашютом. Воздушное десантирование выполнялось в полном боевом снаряжении из вертолётов Ми-8 с высоты от 800 до 1500 м как в дневное, так и в ночное время. Сборы по ВДП проводились регулярно в соответствии с планом боевой подготовки как в зимнем, так и в летнем периоде обучения.

В 2021 г. на вооружение десантно-штурмовых рот Каспийской флотилии поступят модернизированные парашюты Д-10. Они весят на несколько килограмм меньше предыдущих образцов, парашют легко разворачивается на ветру и способен выполнять горизонтальное скольжение.

Характерной особенностью парашютной системы Д-10 является повышенная грузоподъёмность – вес десантника со снаряжением может достигать 140 кг, что позволяет увеличить вес боевого снаряжения и возможность иметь при себе дополнительный боекомплект.

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