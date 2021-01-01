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01.01.2021 (06:00)

Бригада спецназа из Самарской области признана лучшей в ЦВО среди воинских частей разведки

Бригада специального назначения из Самарской области признана лучшей в Центральном военном округе среди воинских частей разведки в 2020 году. Командование округа поблагодарило военнослужащих бригады за успехи и старания, вручило командиру кубок и грамоту.

По итогам 2020 года военнослужащие показали высокую боевую выучку на российских и международных соревнованиях и учениях, провели на своей базе ряд крупных соревнований, выиграли чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою, а также заняли первое место на чемпионате Центрального военного округа по парашютному спорту.

Также большое количество спецназовцев попали в сборные команды Центрального военного округа на соревнованиях в рамках Армейских международных игр – 2020 «Воин мира», «Снайперский рубеж».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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