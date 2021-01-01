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01.01.2021 (07:17)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом

Российские военнослужащие 201-й военной базы вместе с юнармейцами в Таджикистане поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым 2021 годом.

Военнослужащие передали ветеранам подарки, продуктовые наборы, а также вручили новогодние открытки с поздравлениями от командования и всего личного состава военной базы. Дети в качестве подарка приготовили музыкальные поздравления, исполнив мелодии советских композиторов на переносном синтезаторе.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чашкой чая фронтовики вспомнили и рассказали о своей службе и жизни в период Великой Отечественной войны и после неё.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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