01.01.2021 (08:10)

Юнармейцы поздравили с новым годом военнослужащих ЮВО на дальних заставах в Южной Осетии

Юнармейцы подготовили открытки и поздравили с Новым 2021 годом военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на дальних заставах в Южной Осетии.

Поздравить военнослужащих с праздником прибыли детские творческие коллективы юнармейского движения базы. Дети вручили российским воинам праздничные рисунки и поздравительные открытки, специально подготовленные к Новому году в школах, изостудиях и кружках.

Также для обеспечения культурно-досуговой программы на новогодние праздники назначены мобильные концертные группы из числа творческих коллективов базы, которые в течение новогодних праздников выступят с концертными программами на сторожевых заставах, а также в подразделениях соединения.

Для обеспечения безопасности проведения новогодних праздников на сторожевых заставах в зоне ответственности соединения проведены учения, в ходе которых личный состав отработал действия при террористических угрозах. Военнослужащие отработали действия по выходу на военной техники из парков боевых машин и организацию связи между всеми корреспондентами по нормативам.

Все сторожевые заставы соединения ЮВО обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости, дровами и медикаментами.

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