01.01.2021 (08:30)

Более 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) встретили Новый 2021 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в дальней морской зоне.

В настоящее время в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находится фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», морской тральщик «Валентин Пикуль» и другие корабли и суда обеспечения.

Накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом. Видеопоздравление заранее было отправлено в дальнюю морскую зону для демонстрации экипажам кораблей.

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