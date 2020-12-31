31.12.2020 (14:54)

Командующий Каспийской флотилией поздравил военнослужащих и гражданский персонал с наступающим Новым годом

Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил военнослужащих и их семьи, гражданский персонал и ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством.

Командующий поблагодарил военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве, пожелал высоких результатов, успехов и достижений по службе, чтобы 2021 год принес в каждую семью мир, согласие и благополучие.

В честь Нового года на кораблях и в воинских частях КФл подготовлено праздничное новогоднее меню, в каждом подразделении наряжены ёлки, а для детей военнослужащих организованы развлекательные программы.

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