31.12.2020 (14:54)
Командующий Каспийской флотилией поздравил военнослужащих и гражданский персонал с наступающим Новым годом
Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил военнослужащих и их семьи, гражданский персонал и ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством.
Командующий поблагодарил военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве, пожелал высоких результатов, успехов и достижений по службе, чтобы 2021 год принес в каждую семью мир, согласие и благополучие.
В честь Нового года на кораблях и в воинских частях КФл подготовлено праздничное новогоднее меню, в каждом подразделении наряжены ёлки, а для детей военнослужащих организованы развлекательные программы.
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