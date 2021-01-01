01.01.2021 (01:30)
В новогодние каникулы в воинских частях ВВО в Забайкалье для военнослужащих и членов их семей пройдет более 100 праздничных мероприятий
Во время новогодних праздников в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, пройдет более 100 праздничных мероприятий.
В гарнизонных домах офицеров будут организованы вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей, дети смогут посетить новогодние елки, утренники и спектакли.
В Доме офицеров объединения ВВО в Забайкалье пройдет свыше 50 различных мероприятий для военнослужащих и членов их семей. Будут организованы экскурсии в музеи боевой славы и краеведческие музеи.
Кроме того, спланировано проведение спортивных праздников, конкурсов художественной самодеятельности, просмотров видеофильмов.
Все мероприятия организованы с соблюдениями всех противоэпидемиологических мер предосторожности.