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01.01.2021 (01:30)

В новогодние каникулы в воинских частях ВВО в Забайкалье для военнослужащих и членов их семей пройдет более 100 праздничных мероприятий

Во время новогодних праздников в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, пройдет более 100 праздничных мероприятий.

В гарнизонных домах офицеров будут организованы вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей, дети смогут посетить новогодние елки, утренники и спектакли.

В Доме офицеров объединения ВВО в Забайкалье пройдет свыше 50 различных мероприятий для военнослужащих и членов их семей. Будут организованы экскурсии в музеи боевой славы и краеведческие музеи.

Кроме того, спланировано проведение спортивных праздников, конкурсов художественной самодеятельности, просмотров видеофильмов.

Все мероприятия организованы с соблюдениями всех противоэпидемиологических мер предосторожности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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