01.01.2021 (01:00)
Более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах будут нести боевое дежурство в новогодние праздники
Более 500 военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в новогодние праздники будут выполнять задачи боевого дежурства, и находиться на боевом посту – в суточных нарядах и караулах.
Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления.
Кроме того, личному составу суточных нарядов предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу в подразделениях и контрольно-пропускных пунктах.
В соответствии с указаниями командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих, которые будут нести службу в суточных нарядах и караулах в праздничные дни.