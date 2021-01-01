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01.01.2021 (00:30)

Маячники Тихоокеанского флота встретили Новый Год одними из первых в стране

В числе первых россиян, которые встретили Новый 2021 год – маячники Тихоокеанского флота, несущие службу на самом восточном маяке России «Русская кошка». Этот маяк Гидрографической службы ТОФ расположен в акватории Берингова моря на косе Русская кошка. Он предназначен для обеспечения безопасного мореплавания по Анадырскому заливу и одноименному лиману в порт Анадырь.

На «Русской кошке» постоянно проживает и трудится команда из трех человек.

Впервые навигационный знак Русская Кошка был построен на оконечности косы в 1913 году.  В 1951 году было начато строительство маяка высотой 28 метров, который приняли в эксплуатацию 20 января 1954 года. В текущем месяце маяк отпразднует 67-ю годовщину со дня вступления в строй.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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