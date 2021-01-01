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01.01.2021 (08:00)

Новый год на боевых постах встретили более 500 расчётов РВСН

Новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 5 тысяч человек.

В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественного ритуала - развода дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.

Командиры соединений и частей поздравили своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.

Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии –  Иркутской.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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