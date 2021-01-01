01.01.2021 (08:00)
Новый год на боевых постах встретили более 500 расчётов РВСН
Новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 5 тысяч человек.
В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности.
Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественного ритуала - развода дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.
Командиры соединений и частей поздравили своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.
Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии – Иркутской.