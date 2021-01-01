01.01.2021 (06:00)

В 2020 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более миллиона воздушных объектов

В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации.

Ежедневно в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более 6 тысяч военнослужащих. В ходе боевого дежурства специалисты радиотехнических войск принимают участие в регулярных проверках дежурных сил полётами контрольных целей, в ходе которых отрабатываются действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы, нарушителей использования воздушного пространства.

Боевая готовность частей и подразделений радиотехнических войск проверяется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе и с выездом на полигоны. Несмотря на ограничения связанные с пандемией в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.

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