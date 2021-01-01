Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2021 (06:00)

В 2020 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более миллиона воздушных объектов

В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации.

Ежедневно в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более 6 тысяч военнослужащих. В ходе боевого дежурства специалисты радиотехнических войск принимают участие в регулярных проверках дежурных сил полётами контрольных целей, в ходе которых отрабатываются действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы, нарушителей использования воздушного пространства.

Боевая готовность частей и подразделений радиотехнических войск проверяется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе и с выездом на полигоны. Несмотря на ограничения связанные с пандемией в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В 15 армии ВКС ОсН проведена последняя в 2020 году раздельная штабная тренировка
Состоялся новогодний онлайн-концерт для военнослужащих объединения 15 армии ВКС ОсН
Более 18,5 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО будут задействованы в несении боевого дежурства в новогодние праздники
Экипажи ВТА выполнили завершающие полеты в 2020 году

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false