31.12.2020 (13:30)

Командующий Северным флотом поздравил жителей Заполярья с Новым годом

Командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил жителей российского Севера с наступающим 2021 годом. Он отметил, что в 2020 году Северный флот подтвердил готовность надежно обеспечивать безопасность Северных рубежей России и быть гарантом стабильности в Арктическом регионе.

«Воины-североморцы делали всё, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших Вооруженных сил оставался нерушимым. Моряки-подводники и надводники, летчики и воины ПВО, военнослужащие береговых войск и частей обеспечения, а также гражданские служащие ответственно решали стоящие перед ними задачи на море, в воздухе и на берегу», - сказал адмирал Моисеев.

Командующий флотом подчеркнул, что география походов кораблей, судов, полётов авиации флота в 2020 году охватывала моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов, Тихого и Индийского океанов. Морские пехотинцы и мотострелки вели подготовку в суровых условиях Севера, на побережье и островах от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки, а воины ПВО обеспечили надежную защиту воздушных границ на арктическом направлении.

Адмирал Александр Моисеев выразил признательность всем военнослужащим и гражданским специалистам флота за самоотверженную службу и труд, а также поблагодарил руководителей регионов, органов государственной и муниципальной власти, а также силовых структур Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Таймыра и Якутии за успешное взаимодействие в решении вопросов совместной деятельности.

Командующий Северным флотом пожелал всем северянам в 2021 году мира и взаимопонимания, здоровья, радости, счастья и благополучия, новых свершений и блистательных побед!

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