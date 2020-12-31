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31.12.2020 (13:15)

Российские военные музыканты в Таджикистане поздравили детей в детсадах и школах, исполнив песни из отечественных мультфильмов и кино

Военный оркестр 201-й российской базы в Таджикистане поздравил детей военнослужащих с Новым 2021 годом, исполнив известные мелодии из отечественных мультфильмов и кинолент в детских садах и школах в военных городках.

Для создания новогоднего настроения музыканты прибыли в дошкольные учреждения военных городков Душанбе и Бохтар. На детских площадках во время прогулки детей военнослужащие исполнили мелодии из таких песен, как «Песня зайца и волка на карнавале», «В лесу родилась елочка», «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки» и другие.

Для поздравления детей, обучающихся в школах Министерства обороны РФ, военнослужащие во время самой большой перемены сыграли мелодии из современных кинолент. Дети выразили благодарность за необычное и веселое поздравление бурными аплодисментами и просьбами сыграть на бис.

Всего военным оркестром было поздравлено более 1 тыс. детей российских военнослужащих двух детских садов и двух школ, расположенных на территории Республики.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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