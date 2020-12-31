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31.12.2020 (13:00)

Творческие коллективы Нагорного Карабаха выступили с концертом для российских миротворцев

Более 200 военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе побывали на праздничном новогоднем концерте, который состоялся в Степанакерте.

Воинам-миротворцам была представлена праздничная программа творческими, музыкальными и танцевальными коллективами Нагорного Карабаха.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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