31.12.2020 (12:34)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом расчеты систем С-400, несущих боевое дежурство по охране воздушных рубежей в Сибири

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом военнослужащих дивизии ПВО Центрального военного округа, несущих боевое дежурство по охране воздушных рубежей в Сибири на новейших зенитных ракетных системах С-400 «Триумф».

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка вручили личному составу сладкие подарки и пожелали успешного выполнения учебно-боевых задач.

В преддверии Нового года военнослужащие провели тренировку по сигналу учебно-боевой тревоги: расчеты распознали, захватили и уничтожили условного нарушителя воздушной границы. За время боевого дежурства войска ПВО засекают до полутора тысяч объектов в небе и космосе.

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