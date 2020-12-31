31.12.2020 (12:20)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье завершилась осенняя призывная кампания

Осенняя призывная компания завершилась в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Для дальнейшего прохождения военной службы в объединение прибыли порядка 2200 новобранцев.

Будущие защитники Отечества из средней полосы и Юга России, Сибири и Дальнего востока пополнили ряды мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных и других подразделений общевойсковой армии ВВО в Приморском и Хабаровском краях.

Все военнослужащие прошли первичное социологическое изучение. Прибывший личный состав разместился на территориях соединений и воинских частей в специальных расположениях, которые оборудованы в отдельных зданиях или этажах с изолированными от других подразделений выходами и лестничными маршами.

Молодое пополнение, по окончанию двухнедельного карантина, проходит курс общевойсковой подготовки, который длится один месяц. Первые команды новобранцев прошедшие необходимые мероприятия, уже приведены к Военной Присяге.

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