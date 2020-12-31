31.12.2020 (12:00)

Осенний призыв 2020 года граждан на военную службу завершен

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 581 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек.

В этом году осенний призыв граждан на военную службу проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед проводилось изучение призывников и доводилась информация о датах явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 октября с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019.

С 20 октября начались отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы более 30 воинских эшелонов, более 50 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в военных комиссариатах и сборных пунктах субъектов Российской Федерации.

При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной эпидемиологической обстановке, в условиях ограничительных мер, введенных в регионах страны.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 400 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек). Напомним, что в спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Как и во время предыдущих призывов была организована работа «прямых телефонных линий» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2,5 тыс. звонков. При этом большинство призывников и их близких интересовали вопросы прохождения мероприятий призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Справочно:

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, осенний 2020 года призыв граждан на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2020 г. № 581 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 128 тыс. человек.

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