31.12.2020 (15:00)

Более 300 военнослужащих молодого пополнения ЮВО приняли Военную присягу в Ставропольском крае

В воинских частях и соединениях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском крае, прошли торжественные церемонии принятия призывниками военной присяги.

В общей сложности к присяге были приведены более 300 военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва.

На торжественные мероприятия приехали родственники военнослужащих, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, юнармейцы. Они пожелали призывникам удачи в службе, рассказали поучительные истории. В свою очередь, командиры воинских частей провели экскурсии для родителей военнослужащих и юнармейцев, ответили на все интересующие вопросы.

Новобранцы будут проходить службу в течение года в мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделениях общевойсковой армии ЮВО.

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