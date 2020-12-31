31.12.2020 (14:00)
Около 1700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут находиться на боевом посту в новогоднюю ночь
Около 1700 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Курской, Брянской, Московской, Белгородской и Смоленской областях, будут находиться на боевом посту в новогоднюю ночь.
Во время праздника военнослужащие будут выполнять задачи боевого дежурства и внутренней службы, а также охранять территорию воинских частей, соединений, парки боевых машин, склады, арсеналы, узлы связи и пункты управления в суточных нарядах и караулах. Дежурные подразделения по противодействию терроризму обеспечат безопасность в военных городках.
В преддверии новогодней ночи командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих, которые задействованы в боевом дежурстве.
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