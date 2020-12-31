31.12.2020 (13:00)

Около 1,7 тысяч человек отправлено из Самарской области в Вооруженные Силы РФ во время осеннего призыва 2020 года

Во время осеннего призыва 2020 года из Самарской области было отправлено для прохождения военной службы в войска Центрального военного округа и другие военные округа около 1,7 тыс. призывников. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин.

«В осенний призыв работало 46 призывных комиссий, около 1,7 тыс. отправлено в войска. План на призыв выполнен в полном объеме», - сказал А.Вдовин.

Он добавил, что из них более 700 человек имеют высшее и среднее профессиональное образование, 38 профессиональных спортсменов - членов сборных команд России.

Перед отправкой в автобусах и вагонах поездов проводилась дезинфекция. Все новобранцы сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции и проходили необходимые мероприятия призыва. Каждому призывнику было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также маски и перчатки.

Всего со сборного пункта Самарской области отправлено более 80 воинских команд с новобранцами.

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