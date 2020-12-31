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31.12.2020 (11:00)

Интенсивность подготовки в Сухопутных войсках по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%

В рамках мероприятий боевой  и оперативной подготовки в этом году Сухопутными войсками проведено более 3 тыс. учений различного уровня, в том числе совместно с подразделениями других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделениями армий иностранных государств.

Учения проводились в пяти тактических звеньях: ротные, батальонные, полковые, бригадные и дивизионные.  

Количество упражнений стрельб в рамках мероприятий огневой подготовки превысило 18 тыс., также повысились показатели в упражнении по вождению боевых машин (танков) и составило более 9,9 тыс.

Интенсивность подготовки по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 5 %.

В этом году присвоено почетное наименование «ударный» – 215 воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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