31.12.2020 (11:00)

Интенсивность подготовки в Сухопутных войсках по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%

В рамках мероприятий боевой и оперативной подготовки в этом году Сухопутными войсками проведено более 3 тыс. учений различного уровня, в том числе совместно с подразделениями других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделениями армий иностранных государств.

Учения проводились в пяти тактических звеньях: ротные, батальонные, полковые, бригадные и дивизионные.

Количество упражнений стрельб в рамках мероприятий огневой подготовки превысило 18 тыс., также повысились показатели в упражнении по вождению боевых машин (танков) и составило более 9,9 тыс.

Интенсивность подготовки по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 5 %.

В этом году присвоено почетное наименование «ударный» – 215 воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

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