Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2020 (12:00)

Ленинградскую армию ВВС и ПВО пополнили более 3000 призывников

В ходе завершившейся осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу Ленинградское объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилось более 2000 призывниками и более 1000 военнослужащих из учебных воинских частей.

Каждый новобранец обеспечен всеми установленными видами довольствия и персональными электронными картами.

По прибытию в подразделение военнослужащие прошли двухнедельный карантин, а также углубленное изучение морально-психологического состояния и деловых качеств с использованием современных методик в области психологического изучения личности.

На данный момент 90% новобранцев уже приняли военную присягу и уже прошли курс общевойсковой подготовки в отдельных сводных учебных подразделениях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командующий общевойсковой армией ЗВО поздравил военнослужащих и членов их семей с предстоящими новогодними праздниками
Свыше 500 юнармейцев Центрально-Чернозёмного региона получили подарки на Новый год от военнослужащих общевойсковой армии ЗВО
Около 1 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения полевого выхода
В канун Нового 2021 года детей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Метки:
Западный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false