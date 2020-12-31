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31.12.2020 (11:00)

В Новосибирской области завершен осенний призыв 2020 года

В Новосибирской области завершен осенний призыв 2020 года. Всего с территории региона осенью 2020 года для прохождения военной службы по призыву в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации было отправлено около 2 500 человек.

В ходе призыва сотрудники военкоматов большое внимание уделяли критериям отбора призывников. Специалистами было отмечено, что осенью было призвано более 45% молодых людей с высшим образованием. Из Новосибирской области 15 человек отправились для прохождения военной службы в Президентский полк и 9 новобранцев в научные роты. 

Работа с призывниками проходила со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. У будущих новобранцев в обязательном порядке проводилась термометрия тела и обработка рук дезинфицирующими растворами. Перед отправкой в войска молодые люди обязательно проходили тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершился 31 декабря 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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