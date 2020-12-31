31.12.2020 (10:00)

Командующий общевойсковой армией ЗВО поздравил военнослужащих и членов их семей с предстоящими новогодними праздниками

Командующий общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев поздравил военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей с наступающим Новым годом.

«Год 2020 был насыщен мероприятиями боевой подготовки, в том числе и внезапными проверками боеготовности войск, в ходе которых личному составу вместе с вооружением и военной техникой приходилось оперативно перемещаться на сотни и тысячи километров от пунктов постоянной дислокации и выполнять задачи по предназначению на незнакомой местности.

В грядущем году мы ставим амбициозные цели. Подчиненные войска должны успешно пройти обучение как в зимнем, так и летнем периоде. Мы должны продолжить развивать профессиональный потенциал наших военнослужащих, которые приняли решение и сделали свой выбор в пользу службы по контракту. В 2021 году подчиненные воинские части ждет проверка в ходе СКШУ «Запад-2021». Выражаю уверенность в личной заинтересованности каждого военнослужащего достойно показать уровень боевой подготовки и профессионального мастерства.

Хорошими темпами в 2020 году шли вопросы комплектования и перевооружения на новые, современные и перспективные образцы вооружения и военной техники. Одним из значимых достижений 2020 года стал перевод системы управления войсками Ельнинской мотострелковой дивизии на автоматизированные комплексы управления. В 2021 году мы продолжим заниматься наращиванием наших возможностей и совершенствованием умений управлять одним из самых крупных объединений Западного военного округа.

В 2020 году в округе сформированы новые воинские части, которые уже приступили к выполнению учебно-боевых задач. На них ляжет нелегкий период, когда они должны будут в кратчайшие сроки не только наверстать темпы подготовки войск, но и увеличить их в разы.

2021 год будет не менее насыщенным и динамичным. Вновь созданные подразделения и воинские части получат боевые знамена нового образца, батальонные тактические группы будут вооружены новой экипировкой и новыми видами стрелкового оружия и вооружения, а также модернизированными образцами военной техники.

Я желаю в наступающем году здоровья, счастья Вам и Вашим близким. Пусть исполнятся самые заветные желания. Успешного преодоления жизненных трудностей, а также праздничного, светлого настроения», - поздравил командующий общевойсковой армии Западного военного округа.

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