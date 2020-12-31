31.12.2020 (09:00)

В российской военной базе ЮВО в Абхазии проведено 5 торжественных церемонии приведения новобранцев к Военной присяге

За последние два месяца в рамках осеннего 2020 года призыва на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проведено 5 торжественных церемоний по приведению новобранцев к Военной присяге.

Около 500 военнослужащих из различных регионов России присягнули на верность Родине, встали в строй, пройдя первичную подготовку, и полностью адаптировались к службе в новых воинских коллективах.

Все военнослужащие прошли обязательное первичное тестирование на новую коронавирусную инфекцию в сборных пунктах субъектов Российской Федерации а также по прибытию на территорию российской военной базы в Абхазии прошли двухнедельный карантин и дополнительное тестирование.

Во время призывных мероприятий все военнослужащие были обеспечены медицинскими масками как на сборных пунктах, так и в пути следования к месту прохождения военной службы.

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