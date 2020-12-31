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31.12.2020 (10:00)

Первыми Новый 2021 год в Военно-Морском Флоте России встретят на маяке «Русская Кошка» на Чукотке

Первыми в Военно-Морском Флоте России, Новый 2021 год, с учетом разницы во времени, встретит маячники и персонал маяка «Русская Кошка» на Чукотке. Этот маяк обеспечивает безопасность судоходства в акватории Берингова моря по морским коммуникациям, пролегающим от главной базы Тихоокеанского флота г. Владивостока до порта Анадырь.

Маяк гидрографической службы ВМФ России «Русская Кошка» расположен на косе, которая выдается (выступает) в Берингово море более, чем на 20 км. (Русская Кошка — коса на Чукотке, отделяет бухту Клинковстрёма Анадырского лимана от Анадырского залива Берингова моря. Открыта и названа в 1651 году Семёном Дежнёвым. Словом кошка русские казаки называли косу или отмель на взморье. На карте, составленной
Н. Дауркиным в конце XVIII века, отмечена как Чегройноп. Современное чукотское название косы - Чеграйнон).

Группа персонала, обслуживающая бесперебойную работу маяка, включат в себя 6 человек. На маяке «Русская Кошка» в период навигации
с июня по декабрь несется маячная вахта.  Как правило, с января месяца
до окончания зимнего периода производится профилактическое    обслуживание маяка. В июне месяце, с улучшением ледовой обстановки
в Беринговом море и открытием навигации, маяк переходит в штатный режим работы.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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