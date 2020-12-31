31.12.2020 (08:45)

Состоялся новогодний онлайн-концерт для военнослужащих объединения 15 армии ВКС ОсН

В подмосковном Красногорске прошел новогодний онлайн-концерт концертного ансамбля 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения «Новый год идёт по свету». Пели и играли на музыкальных инструментах более 20 человек.

Более 10 номеров будут транслироваться в соединениях и воинских частях объединения в Новый год и Рождество. Таким образом, все военнослужащие армии смогут принять участие в праздничном мероприятии без риска заражения коронавирусной инфекцией.

Программа новогоднего концерта концертного ансамбля 15 армии ВКС ОсН в себя включает: «Россия», «Русская зима», «Служим не зря», «Ой, мороз, мороз», «С Новым Годом страна» и другие.

Во всех номерах «Живой звук» обеспечивал концертный ансамбль под руководством начальника-художественного руководителя концертного ансамбля - подполковника Руслана Галенко. Новогодние песни исполнили - победитель Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил «Катюша» в номинации «авторская песня» Станислав Канкулов, лауреаты международных премий и конкурсов - Дмитрий Чеблыков и Эдуард Доронин, девушки-солистки концертного ансамбля Екатерина Шубина, Яна Керимова и Диана Гарипова.

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