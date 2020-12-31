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31.12.2020 (09:30)

В 15 армии ВКС ОсН проведена последняя в 2020 году раздельная штабная тренировка

В управлении 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла последняя в 2020 году раздельная штабная тренировка.

В мероприятии были задействованные боевые расчеты и руководящий состав объединения. Всего было задействовано более 80 офицеров подразделений войск ВКС.

Главной темой мероприятия являлось оперативное реагирование в условиях непосредственной угрозы и воздействия условного противника на отечественную орбитальную группировку космических аппаратов.

По итогам тренировки все поставленные цели были выполнены с высоким качеством и оперативностью.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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